В Беларуси изменили порядок сдачи экзамена на водительские права

Постановлением МВД № 73 от 7 марта 2025 года изменен порядок сдачи экзамена на водительские права. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Основные цели нововведений - повышение навыков водителей механических транспортных средств, получивших право управления, оптимизация и совершенствование порядка приема квалификационных экзаменов, создание комфортных условий для граждан", - говорится в сообщении.

Согласно опубликованному документу, учебные организации обязаны заранее направлять в регистрационно-экзаменационные подразделения (РЭП) списки учащихся с указанием всех необходимых данных. Дата и место проведения экзамена определяются РЭП не позднее 10 рабочих дней после получения списков.

Практический экзамен на категорию «B» принимается на автодроме и в условиях реального дорожного движения в населенном пункте.

После сдачи практического экзамена на право управления транспортным средством категории «C» либо при наличии водительского удостоверения на право управления транспортным средством такой категории экзаменуемый допускается к сдаче практического экзамена на право управления транспортным средством категории «B» только в условиях реального дорожного движения в населенном пункте.

Практические экзамены на право управления транспортными средствами категорий «B» и «C», принимаемые одновременно, сдаются на учебных автомобилях категорий «В» и «С» (на автодроме – на учебном автомобиле категории «B», в условиях реального дорожного движения в населенном пункте – на учебном автомобиле категории «C» или наоборот).

Практический экзамен на право управления транспортными средствами категорий «ВЕ», «СЕ» и «DE» принимается только на автодроме.

Порядок сдачи повторного экзамена после лишения прав зависит от наличия категории в предыдущем удостоверении. Он проводится в условиях реального дорожного движения на соответствующем транспортном средстве.

Кроме того, уточнены обязательные элементы для всех категорий на дорогах общего пользования — движение по многополосной дороге, разворот на нерегулируемом перекрестке и левый поворот.

Результат экзамена («сдан» / «не сдан») должен быть зафиксирован в АИС ГАИ не позднее 5 минут после завершения экзамена.

Экзамен считается сданным, если допущено не более двух ошибок.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.