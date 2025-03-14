Минтранс Беларуси утвердил нормы рабочего времени и времени отдыха водителей

Постановлением Минтранса № 1 от 9 января 2025 года утверждено Положение о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей, троллейбусов и трамваев.

Как сообщает пресс-служба ведомства, документ принят с целью консолидации норм, затрагивающих режим труда и отдыха водителей, выполняющих внутриреспубликанские автомобильные перевозки, водителей троллейбусов и трамваев.

Согласно документу, наниматели устанавливают порядок ознакомления водителей с графиками работ (сменности) в рамках законодательства о труде.

Определено, что включается в рабочее время водителя. Для избежания разночтения в применении терминов «простои» дано четкое определение, в каком случае имеет место время простоев не по вине водителя во время рабочего дня.

Введены ограничения времени при управлении транспортным средством, используемым при выполнении перевозок автомобильным и городским электрическим транспортом в течение суток.

Постановлением также предусмотрено, что при выполнении международных автомобильных перевозок наниматели могут руководствоваться нормами данного постановления, если они не противоречат международному законодательству (в частности, положениям Европейского соглашения, касающихся работы экипажей транспортных средств, выполняющих международные автомобильные перевозки).

«Данная норма позволит организациям, выполняющим международные перевозки, учесть нормы главы 10 Трудового кодекса РБ, которые являются обязательными для исполнения всеми работниками и нанимателями, заключившими трудовой договор на территории нашей страны», - пояснили в Минтрансе.

Вопросы рабочего времени и времени отдыха, не предусмотренные данным документом, регулируются законодательством о труде.

Утратившими силу признаются постановления Минтранса от 25 ноября 2010 г. №82, от 24 июня 2014 г. №19

Изменения вступают в силу с 1 апреля 2025 года.