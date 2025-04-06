Китай отклонил сделку о продаже TikTok США после пошлин Трампа

Президент Дональд Трамп почти заключил соглашение с китайским владельцем TikTok, которое бы избавило популярное приложение от запрета в США, но соглашение было сорвано после того, как Китай не дал своего разрешения после объявления американских тарифов на этой неделе. Об этом агентству Bloomberg сообщил человек, знакомый с этим вопросом.

Как утверждает собеседник агентства, после месяцев переговоров американские чиновники в среду, 2 апреля, были близки к соглашению, которое бы позволило запустить новую американскую версию TikTok, принадлежащую и управляемую большинством американских инвесторов.

Предложение предусматривало уменьшение доли ByteDance ниже 20%, чтобы соответствовать американскому законодательству, которое требует от пекинской компании продать свою долю в TikTok, или же приложение будет запрещено в США.

По словам собеседника, чиновники Белого дома планировали, что Трамп подпишет указ об одобрении предложения и откроет 120-дневное окно для завершения транзакции.

Однако он отметил, план быстро наткнулся на стену уже через день после решения Трампа ввести масштабные тарифы для торговых партнеров США.

Собеседник отметил, что представители ByteDance в четверг, 3 апреля, предупредили, что власти в Пекине больше не дадут своего разрешения, пока не будут проведены переговоры по тарифам.

Поэтому 4 апреля Трамп продлил срок, который требует от компании ByteDance продать американские подразделения TikTok под угрозой запрета приложения.

Дополнительно президент США выразил надежду на дальнейшую "добросовестную работу с Китаем, который, как я понимаю, не очень доволен нашими взаимными тарифами".

До решения Трампа компания ByteDance должна была до 5 апреля продать американскийбизнес TikTok, как того требует закон о национальной безопасности, подписанный бывшим президентом США Джо Байденом в апреле 2024 года.

Первоначальный дедлайн для продажи TikTok у ByteDance был 19 января, но на следующий день после вступления в должность Трамп подписал указ, который дал компании еще 75 дней на заключение сделки.

Так или иначе, но правительство Китая должно одобрить сделку о продаже, прежде чем она будет завершена.

США считают, что принадлежность TikTok компании ByteDance делает его зависимым от китайского правительства, и Пекин может использовать приложение для проведения операций влияния на Соединенные Штаты и сбора данных об американцах.

С другой же стороны, популярность TikTok среди американских избирателей подтолкнули Трампа, который во время первого президентского срока сам выступал за запрет приложения, смягчить свою позицию.