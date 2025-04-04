Тарифы США могут привести к сокращению мировой торговли на 1% - ВТО

Объявленные США новые тарифы, а также введенные в начале года могут привести к сокращению мировой торговли товарами примерно на 1% в 2025 году. Об этом заявила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

«Я глубоко обеспокоена этим снижением и возможностью перерасти в тарифную войну с циклом ответных мер, которые приведут к дальнейшему сокращению торговли», - сказала гендиректор ВТО, которую цитирует Reuters.

Она предупредил, что тарифы могут привести к существенным последствиям в виде переориентации торговли.

По данным организации, на долю ВТО приходится 74% мировой торговли, в то время как в начале года этот показатель составлял около 80% из-за недавних тарифов.

Ранее в четверг Оконджо-Ивеала сообщила государствам-членам в письме, полученном агентством Reuters, что в ВТО поступило много вопросов о тарифах.

«Со многими из вас связывались по поводу объявления тарифов США, и они просили Секретариат предоставить экономический анализ влияния этих тарифов и любой потенциальной реакции на вашу торговлю», - написала она.

Трамп официально объявил о введении масштабных тарифов против торговых партнеров США и назвал это «Днем освобождения» Америки.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз завершает подготовку первого пакета контрмер в ответ на введенные США импортные пошлины.