Эксперты увидели плюсы для биткоина в "Дне освобождения" Трампа

"Освободительные пошлины" Дональда Трампа в некоторой степени развеяли неопределенность вокруг дальнейшей динамики цифрового золота. Таким мнением с The Block поделился ведущий аналитик BRN Валентин Фурнье.

В то время как масштабные тарифы всколыхнули практически все финансовые рынки, долгожданная ясность в торговой политике США "создает предпосылки для активизации быков", отметил специалист.

"Неопределенность снижается, и институциональные покупатели возвращаются. С учетом совпадения ключевых катализаторов мы ожидаем, что биткоин восстановит импульс и предпримет еще одну попытку достичь уровня $90 тыс. в ближайшем будущем", - сообщил Фурнье.

Дэвид Эрнандес из 21Shares поддержал коллегу, отметив, что устойчивость первой криптовалюты к тарифам по сравнению с акциями может вновь подтолкнуть институциональный спрос.

"Рынки процветают в условиях ясности. Теперь, когда спекуляции в значительной степени устранены, крупные инвесторы могут <...> воспользоваться преимуществами сжатых оценок", - пояснил он.

Напомним, если биткоин удержит уровень $76 500 до дня уплаты налогов в США 15 апреля, то рынок избавится от неопределенности и волатильности, вызванными торговыми тарифами США. Такое мнение высказал сооснователь BitMEX Артур Хэйес. Схожий ориентир назвал аналитик Михаэль ван де Поппе.

Ранее основатель и CEO CryptoQuant Ки Ен Джу в марте заявил о завершении буллрана цифрового золота. По его прогнозу, в ближайшие полгода-год котировки будут снижаться или находиться в боковике.

Между тем исследователи Nansen допустили достижение крипторынком дна до июня.