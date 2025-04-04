Вероятность мировой рецессии после пошлин Трампа подскочила до 60%

Риск глобальной рецессии вырос с 40% до 60% после объявления президентом США Дональдом Трампом новых импортных пошлин. Об этом предупреждают экономисты JPMorgan.

По оценке JPMorgan, решение Трампа повышает среднюю ставку пошлины в США примерно на 22% до 24%, что эквивалентно 2,4% ВВП США, пишет Business Insider.

Экономисты банка называют это самым большим повышением налогов со времен Второй мировой войны и предупреждают, что последствия могут быть еще сильнее из-за зеркальных мер других стран, ухудшения деловых настроений и нарушения цепочек поставки.

"Поэтому мы подчеркиваем, что такая политика, если она будет сохранена, вероятно, погрузит экономику США, а возможно, и мировую экономику, в рецессию уже в этом году. Обновленный анализ нашего дерева вероятностных сценариев подтверждает это мнение, повышая риск наступления рецессии в текущем году до 60%", — сказал он.

Несмотря на пессимистический прогноз, JPMorgan отмечает, что рецессия "не является неизбежной", поскольку политика еще может измениться, а экономика США и мира "стоит на крепком фундаменте".

Отчет JPMorgan перекликается с заявлением директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, которая тоже назвала американские пошлины "значительным риском для глобальных экономических перспектив".

"Важно избегать шагов, которые могли бы нанести еще больший вред мировой экономике. Мы призываем Соединенные Штаты и их торговых партнеров работать конструктивно для разрешения торговых противоречий и уменьшения неопределенности", - сказала Георгиева 3 апреля.

Трамп 2 апреля объявил о решении ввести универсальную 10%-ю пошлину на все импортные товары, поступающие в США. Для 60 стран, имеющих постоянный торговый профицит с США, ставка будет выше. JPMorgan характеризует эти пошлины как фактическое повышение налогов на американские домохозяйства и бизнес, которые будут взиматься с них при покупке импортных товаров.