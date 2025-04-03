Samsung поможет Эстонии построить мини-АЭС

Компания Fermi Energia, планирующая построить мини-АЭС в Эстонии, подписала соглашение о сотрудничестве с южнокорейской Samsung C&T. Об этом сообщают на сайте эстонской компании.

Соглашение предусматривает разработку рамочной программы строительства малых реакторов (ММР) BWRX-300 мощностью до 600 МВт.

Сотрудничество будет сосредоточено на ключевых сферах проекта, таких как инжиниринг, закупки и строительство (EPC), оценка технико-экономического обоснования площадки, затрат и стратегия финансирования.

Соглашение предусматривает, что Samsung C&T, как один из основных партнеров, сможет стать ведущим EPC-подрядчиком эстонского проекта строительства малых реакторов.

Благодаря этому партнерству Samsung C&T планирует принять участие, по меньшей мере, в 10-15 проектах по строительству реакторов BWRX-300 в Северной Европе.

По планам Fermi Energia, ММР должны быть построены до конца 2035 года.

Как подчеркнул глава правления компании Калев Каллеметс, построить собственные ядерные реакторы в Эстонии нужно, чтобы сэкономить деньги и не зависеть от соседних стран.

"Нам нужны определенные производственные мощности в Эстонии и, в частности, на нашей собственной территории – 1000 МВт, согласно анализу Elering. Но, к сожалению, сегодня у нас все эти мощности на ископаемом топливе", – сказал Каллеметс, подчеркнув, что в будущем от ископаемого топлива Эстония должна отказаться.

BWRX-300 является уменьшенной версией разработанного GEH реактора на кипящей воде ESBWR мощностью 1520 МВт, который в 2014 году был успешно сертифицирован Комиссией по ядерному регулированию США. В проекте BWRX используются те же конструкторские решения, что и ESBWR.

Малые модульные реакторы – новейшая технология, рассматривающаяся как возможная альтернатива традиционным крупным АЭС. Они проектируются меньше по мощности (до 300 МВт), поэтому им нужна в десять раз меньшая площадь. Они состоят из модулей, что могут производиться на заводах и собираться в месте расположения.