Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за экономической ситуации

Президент США Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайного положения из-за экономической ситуации и дефицита торгового баланса. Об этом говорится в распространенной Белым домом документации.

"Сегодня президент США объявил, что внешнеторговая и экономическая политика привела к чрезвычайной ситуации в стране, и его указ вводит ответные пошлины, чтобы укрепить международное экономическое положение Соединенных Штатов и защитить американских рабочих", - говорирся в документе.

В нем отмечается, что постоянный дефицит торгового баланса привел к опустошению производственной базы в США, отсутствию стимулов для наращивания производственных мощностей, подрыву критически важных цепочек поставок и зависимости американского военно-промышленного комплекса "от иностранных противников".

"Президент Трамп не хочет, чтобы (другие страны) использовали США в личных целях, и считает, что пошлины нужны для обеспечения справедливой торговли, защиты американских рабочих и снижения дефицита торгового баланса - это крайне необходимо", - заявили в Белом доме.

Дональд Трамп 2 апреля заявил, что его страна установит минимальную ставку таможенных пошлин на импортные товары в размере 10%. Для отдельных государств он определил индивидуальные тарифы. Кроме того, американская администрация вводит с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.