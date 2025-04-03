Tesla сообщила о спаде квартальных продаж на 13%

Производитель электромобилей Tesla Inc. Илона Маска в первом квартале 2025 года поставил клиентам 336 681 автомобиль, что на 13% меньше показателя за соответствующий период прошлого года.

Как отмечает Bloomberg, первый квартал 2025 года стал для Tesla худшим по числу проданных автомобилей с 2022 года. Опрошенные агентством аналитики в среднем ожидали, что компания продаст более 390 тыс. легковых и грузовых машин.

Цифры свидетельствуют о масштабах сбоев в работе Tesla в начале 2025 года. Компания переоборудовала заводы по всему миру для производства обновленной модели Model Y, что привело к замедлению темпов производства. Кроме того, активное вмешательство исполнительного директора Tesla Илона Маска в американскую и мировую политику вызвало негативную реакцию у части потребителей в США и Европе, что отразилось на продажах.

Курс акций Tesla, достигший максимума осенью прошлого года после избрания Дональда Трампа президентом США, с тех пор снизился на 44%.