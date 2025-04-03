Китай назвал тарифную войну Трампа "тактикой запугивания" и обещает противостоять

Китай пообещал противостоять объявленным президентом США Дональдом Трампом тарифам, которые, в частности коснутся китайского экспорта. Об этом говорится в заявлении Министерства торговли Китая, которое приводит CNN.

В среду Трамп объявил о введении 54% тарифов на весь китайский импорт в США.

"Китай решительно выступает против этого и решительно принимать контрмеры для защиты своих прав и интересов", – говорится в заявлении китайского ведомства.

Официальный Пекин назвал тарифы Трампа "типичной односторонней практикой запугивания", а также призвал США отменить тарифы и "должным образом решить разногласия со своими торговыми партнерами путем равноправного диалога".

"Соединенные Штаты разработали так называемые "взаимные тарифы" на основе субъективных и односторонних оценок, что противоречит правилам международной торговли и наносит серьезный ущерб законным правам и интересам соответствующих сторон", – говорится в заявлении.

Объявление Трампа касалось стран практически со всего мира, за исключением нескольких государств, среди которых – Россия и Беларусь. В Белом доме сказали, что Россия и Беларусь остались без внимания, поскольку американские санкции уже "делают невозможной любую значимую торговлю" с ними.