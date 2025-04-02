В Беларуси с 15 апреля отменят регулирование цен на 120 товарных позиций

Власти Беларуси уже в шестой раз корректируют действующую систему регулирования цен.

Как сообщает пресс-служба правительства, подписано соответствующее постановление № 713 от 2 апреля 2025 г., предусматривающее изменения, которые затрагивают как производителей, так и субъектов торговли.

«Ключевая цель изменений - повышение финансовой устойчивости отечественных производителей, устранение административных барьеров согласования цен», - говорится в комментарии.

В соответствии с постановлением, исходя из баланса интересов государства и участников потребительского рынка, перечень подлежащих ценовому регулированию товаров сокращается с 331 до 211 позиций. Поясняется, что сокращение перечня базировалось на необходимости поддержания уровня инфляции и исключении из ценового регулирования товаров неповседневного спроса или премиум-класса.

Для производителей товаров, цены на которые регулируются, устанавливается предельная норма рентабельности, при применении которой не требуется согласования повышения цен с государственными органами (основной принцип определения предельной нормы рентабельности - поддержка производителей).

Кроме того, законодательно закрепляется перечень затрат, которые запрещено включать в себестоимость.

Устанавливается единая предельная надбавка на импортируемую продукцию вне зависимости от количества звеньев в поставке товара от границы до полки.

Сохраняется ценовая доступность для населения картофеля, лука, свеклы, моркови, капусты и яблок (до 1 мая 2025 года на них будут действовать предельные максимальные цены, далее в рознице будут действовать предельные надбавки).

Предусматриваются также иные корректировки.

В частности, передача от МАРТ Комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине прав и полномочий по отмене решений государственных органов о согласовании повышения отпускных цен, а также продление до конца 2025 года ранее действовавшего механизма по товарообменным операциям. Облисполкомы будут вправе утверждать перечень операций и организаций, между которыми такие операции разрешены.

Исключаются из ценового регулирования: товары, реализуемые резидентам Беларуси для последующей поставки на экспорт (после согласования такой сделки с соответствующим государственным органом); товары, реализуемые в стерильной зоне аэропортов.

Основные изменения вступают в силу после официального опубликования постановления, а нормы, касающиеся сокращения перечня регулируемых товаров и порядка ценообразования на импортируемые товары, - с 15 апреля 2025 года.