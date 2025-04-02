Венгрия и Сербия вознамерились пострить нефтепровод для поставок из РФ

Венгрия и Сербия планируют начать в конце 2025 года строительство нефтепровода между двумя странами, по которому Сербия сможет получать сырье, поступающее из России по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Белграде с министром энергетики и горнодобывающей промышленности Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович.

По его словам, в среду венгерская компания MOL представила правительствам двух стран технико-экономическое обоснование этого проекта.

Кроме того, в последние недели обе стороны предприняли важные шаги, в том числе в области территориального планирования, необходимые для сооружения нефтепровода.

"Таким образом, строительство может быть начато физически в конце этого - начале следующего года, что приведет к созданию нового нефтепровода между двумя странами, который будет полностью введен в эксплуатацию к 2028 году", - сказал Сийярто, которого цитирует ТАСС.

Он пояснил, что по этому маршруту в Сербию транзитом через Венгрию будет поступать нефть, которая идет в Центральную Европу по южной ветке нефтепровода "Дружба" из России.