Китайский стартап представил бесплатного ИИ-агента

Китайский стартап Zhipu AI представил бесплатного ИИ-агента AutoGLM Rumination, который способен выполнять глубокие исследования, планировать поездки и писать отчеты. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление CEO компании Чжан Пэна.

Цифровой ассистент работает на базе собственных моделей фирмы, в том числе GLM-Z1-Air для рассуждений и «фундаментальной» GLM-4-Air-0414. Первая не уступает R1 от DeepSeek по производительности, работает в восемь раз быстрее и требует лишь 1/30 часть вычислительных ресурсов, утверждает компания.

В марте новая китайская ИИ-модель Manus привлекла внимание как внутри страны, так и за рубежом благодаря способности эффективно решать широкий спектр практических задач.

Помощник позиционируется как «ИИ-агент общего назначения» для бронирования поездок, анализа акций, сравнивания страховых полисов и выполнения ряда других заданий. За разработкой стоит поддерживаемая Tencent компания Butterfly Effect.

Manus взимает с пользователей до $199 в месяц, в то время как AutoGLM Rumination будет доступен бесплатно на веб-сайте и в мобильном приложении компании.

В марте Zhipu AI привлекла внимание после получения 300 млн юаней ($41,5 млн) инвестиций.

Напомним, в июле 2024 года фирма представила модель на базе искусственного интеллекта для генерации видео — Ying.