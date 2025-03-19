Человекоподобного робота с искусственным интеллектом представили в Китае

Китайский стартап Dobot представил человекоподобного робота с искусственным интеллектом Dobot Atom. Об этом сообщает Kyodo News.

Стоимость одного экземпляра составляет 199 тысяч юаней ($27 500). Более того, компания планирует начать его серийное производство к середине текущего года.

Согласно опубликованному компанией видео, робот Dobot Atom может выполнять такие задачи, как приготовление завтрака, наливание молока, поджаривание хлеба и переноска коробки.

Рост гуманоида составляет 153 сантиметра, его вес – 62 килограмма.

Отмечается, что стартап, основанный в 2015 году, имеет зарубежные офисы в Японии, Германии и США.

Китайский аналитический центр GGII ожидает, что мировой рынок человекоподобных роботов покажет значительный рост и достигнет $15 млрд к 2030 году.

По данным СМИ, несколько китайских производителей планируют в ближайшие годы наладить массовое производство человекоподобных роботов.