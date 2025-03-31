В марте промышленный PMI в Китае достиг годового максимума

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте увеличился до 50,5 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее. Об этом сообщило Государственное статистическое управление страны.

Это максимальный уровень за год. Аналитики в среднем также прогнозировали повышение до 50,5 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление.

Подындекс новых заказов поднялся до 51,8 пункта с 51,1 пункта в феврале, производства - до 52,6 пункта с 52,5 пункта, в то время как индекс занятости опустился до 48,2 пункта с 48,6 пункта. Индикатор времени доставки составил в марте 50,3 пункта против 51 пункта месяцем ранее.

Между тем показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, ухудшился до 53,8 пункта с 54,5 пункта.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в этом месяце поднялся до 50,8 пункта по сравнению с 50,4 пункта в феврале. Эксперты ожидали повышения до 50,5 пункта.

Сводный PMI увеличился до 51,4 пункта против 51,1 пункта в прошлом месяце.