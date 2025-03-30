Тысячи людей устроили протест у проправительственного телеканала в Сербии

Тысячи людей вышли в субботу на митинг к проправительственному телеканалу в Сербии, обвиняя его в пропагандистской кампании против студентов университетов, участвующих в антикоррупционных протестах против президента-популиста Александара Вучича. Об этом сообщило агентство AP.

Informer TV является одним из основных средств массовой информации в Сербии, лояльных к Вучичу и его правому правительству. В течение почти пяти месяцев почти ежедневных уличных демонстраций Informer TV и таблоидная газета Informer неоднократно клеймили студентов-протестующих как экстремистов.

Протесты были мирными, но проправительственные СМИ обвиняли организаторов в разжигании насилия и стремлении свергнуть правительство по приказу из-за рубежа. Они не предоставили никаких доказательств в поддержку этих обвинений.

Вучич пообещал "контрреволюцию" против протестов. Власти пригрозили судебными исками против университетских профессоров.

В субботу Вучич посетил лагерь своих сторонников за пределами президентского здания, в том числе группу проправительственных студентов университета. Он заявил, что "те, кто ввел анархию" в университете, будут привлечены к ответственности.

Студенческие протесты привлекли внимание сотен тысяч людей, найдя отклик среди граждан, которые в значительной степени разочаровались в политиках.

Протесты начались после того, как в ноябре на железнодорожной станции на севере Сербии обвалился бетонный навес, в результате чего погибло 16 человек. Эта трагедия привлекла внимание к коррупции в правительстве, вызвав требования подотчетности и политических изменений.

Напомним, недавно Вучич говорил, что уйдет в отставку, если ему покажут доказательства использования "звуковой пушки" на протестах.