Сербские фермеры и студенты начали 24-часовую транспортную блокаду в Белграде

Бастующие студенты сербских университетов в понедельник начали 24-часовую блокаду ключевого транспортного перекрестка в столице Сербии Белграде, усиливая давление на правительство в связи со смертельным обвалом на вокзале в ноябре. Об этом сообщает AP.

Сербские фермеры на тракторах и тысячи граждан присоединились к блокаде, которая проходит после недель протестов с требованием привлечь к ответственности виновных в смертельной аварии в городе Новый Сад.

Протестующие студенты установили палатки на месте протеста, которое является ключевой артерией для жителей города, приезжающих на работу, а также на главной автомагистрали, ведущей с севера на юг.

Некоторые студенты играли в волейбол, другие сидели на одеялах на тротуаре или просто гуляли. Студенты также провели ежедневное 15-минутное молчание памяти в 11.52, в то самое время, когда 1 ноября обвалился навес на железнодорожном вокзале в Новом Саде.

Кампания уличных демонстраций стала крупнейшим за последние годы вызовом для популистского правительства, которое прочно удерживает власть в Сербии.

В течение последних недель демонстрации сопровождались несколькими инцидентами, в частности, водители дважды врезались в толпу, в результате чего пострадали две молодые женщины.

В понедельник дорожная полиция обеспечила охрану студенческой блокады, чтобы избежать подобных инцидентов.

Многие в Сербии считают, что огромный бетонный навес обвалился из-за небрежной реконструкции, которая стала следствием коррупции.

Президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Милош Вучевич и спикер парламента Ана Брнабич позже в понедельник должны объявить "важные решения" по сложившейся ситуации. Что это могут быть за решения, сразу не было понятно.

Бетонный навес недавно отремонтированной крыши вокзала в городе Новый Сад обвалился 1 ноября, в результате чего 14 человек погибли и трое получили ранения. Позже один из пострадавших скончался.

На фоне протестов Вучич ранее обратился к оппозиции с просьбой потребовать проведения так называемого консультативного референдума, чтобы определить, какую поддержку он имеет среди граждан.