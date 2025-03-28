Лукашенко повторно отправил на доработку проект указа о контрольно-надзорной деятельности. Об этом сообщил журналистам председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов по итогам состоявшегося сегодня совещания.

"Проект указа был детально обсужден <...>. По ходу обсуждения выявились вопросы, которые необходимо будет доработать. Совет министров, Генеральная прокуратура и Комитет государственного контроля займутся этой работой для того, чтобы уже выдать надлежащего качества документ", - рассказал Герасимов, которого цитируют госСМИ.

Стоит отметить, что этот вопрос уже обсуждался в мае прошлого года. Тогда Лукашенко поручил доработать проект.

В представленном сегодня документе шла речь об усилении профилактической роли контроля. Лукашенко на совещании поставил под сомнение ряд тезисов.

"Я хотел бы, чтобы авторы этого посыла объяснили, опираясь на жизнь, на землю, как это - усилить профилактическую роль контроля, - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - По принципу, как мне предлагают, "лучше предотвратить и исправить ошибки, чем наказать". Ну конечно же. Только как?".

Утверждается также, что контрольные органы должны работать на упреждение, чего Лукашенко не исключает. Однако дискуссия велась по ряду моментов, которые касаются предложений заблаговременно доводить информацию до предприятий о типичных нарушениях, исключения излишнего вмешательства в деятельность нормально работающих предприятий и помощи им не допускать нарушений.

И здесь Лукашенко обратил внимание на формулировки об "излишнем вмешательстве" и "нормально работающих предприятиях". Вопрос в том, как именно интерпретировать эти нормы, каковы будут последствия от реализации указа.

То же самое касается снижения проверочной нагрузки на бизнес.

"Что вы, опять переборщили с проверками, душите бизнес?" – спросил пенсионер.

"Никак нет", - отрапортовал председатель КГК Василий Герасимов.

"Ну вот видите, он говорит, что нет ничего ненормального. Предлагают "золотую середину". Категорически против. Никакого сговора, никакой золотой середины быть не может. Есть закон - его надо соблюдать. В законе все прописано", - заявил Лукашенко.