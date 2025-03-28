Лукашенко представили доработанный проект указа о повышении эффективности контрольно-надзорной деятельности, сообщает его пресс-служба.

Сегодня его будут обсуждать на совещании.

Ранее этот вопрос обсуждался на совещании в мае прошлого года. Тогда Лукашенко поручил доработать проект указа, чтобы документ был "понятен и удобен для использования". Ставилась также задача изменить стиль и методы работы контролирующих органов, сделав акцент на повышении эффективности работы.

"Договорились, что правительство совместно с облисполкомами внесут проект указа о повышении эффективности такой деятельности. Первоначальный вариант у нас был, договорились доработать его", - сказал Лукашенко.