Последнее обновление: 28.03.2025 18:00

Лукашенко представили доработанный проект указа о повышении эффективности контрольно-надзорной деятельности

Лукашенко представили доработанный проект указа о повышении эффективности контрольно-надзорной деятельности, сообщает его пресс-служба.

Сегодня его будут обсуждать на совещании.

Ранее этот вопрос обсуждался на совещании в мае прошлого года. Тогда Лукашенко поручил доработать проект указа, чтобы документ был "понятен и удобен для использования". Ставилась также задача изменить стиль и методы работы контролирующих органов, сделав акцент на повышении эффективности работы.

"Договорились, что правительство совместно с облисполкомами внесут проект указа о повышении эффективности такой деятельности. Первоначальный вариант у нас был, договорились доработать его", - сказал Лукашенко.

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