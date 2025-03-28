Škoda открывает сборочный завод во Вьетнаме

Škoda совместно со своим региональным партнером и инвестором Thanh Cong Group (TC Group) открыла завод по сборке автомобилей Kushaq и Slavia недалеко от вьетнамского Халонга.

Они производятся на заводе Škoda в Индии, пишут чешские СМИ.

Как заявил председатель правления TC Group Нгуен Ань Туан на открытии предприятия, планируемая полная мощность завода составляет 120 тысяч автомобилей в год. Новый завод расположен на площади 36,5 гектара и включает в себя сварочный и покрасочный цеха, сборочную линию, а также двухкилометровый испытательный полигон.

На этой неделе началась сборка автомобилей Kushaq, летом последует сборка модели Slavia. Запчасти для производства автомобилей завод импортирует в основном из Индии, меньшую часть — из Европы. Внедорожник Kushaq и седан Slavia, предназначенные для вьетнамского рынка, в отличие от версий для Индии, имеют левостороннее расположение руля и оснащены современным оборудованием для обеспечения безопасности и комфорта.

Škoda выбрала Вьетнам в качестве ворот на рынки региона Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в который входят Малайзия, Индонезия и Таиланд. Компания с прошлого года продает свои автомобили в Брунее, граничащей только с Малайзией. Новые торговые точки должны возместить снижение продаж в Китае и России.