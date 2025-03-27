Лукашенко не будет включать "печатный станок"

В Беларуси не намерены включать "печатный станок". Об этом сегодня заявил Лукашенко связи с назначением нового руководства в Нацбанке страны.

"Мы не та страна, чтобы сегодня включить станок и начать печатать деньги. Это завтра моментом выльется в инфляцию. Поэтому тысячу раз надо по сторонам посмотреть. И никто никакие станки включать не собирается, потому что у нас и ситуация не та, чтобы включить. Более-менее ситуация нормальная в стране", - сказал Лукашенко, которого цитирует БелТА.

"Да, мы зависим от рынков, финансовая система зависит, понятно. Но все-таки мы научились как-то баланс держать. Поэтому, ну ясно, хотят (оппоненты) взбудоражить население, что вот завтра пойдет инфляция, мы тут начнем обесценивать нашу национальную валюту и так далее. Мы самоубийством заниматься не собираемся", - заверил пенсионер.

При этом он пообещал в ближайшее время конкретизировать свои требования к новому руководству Нацбанка.

По его мнению, регулятору необходимо усилить свое влияние на коммерческие банки.

"Порядок надо навести в этом. Коммерческие банки - они не должны быть страной в стране", - заявил Лукашенко.

В связи с этим он поручил подготовить соответствующие изменения в законодательство.

"Руководство Нацбанка должно иметь серьезное влияние на коммерческие банки. <...> Не должно так, что никто никому не подчинен, никто ни перед кем не несет никаких обязательств. Я уверен, что это вот просто нам втюхивали эту идею. Мы ее не приняли по большому счету. Но в банковской системе есть эти разрывы. Надо, чтобы система была управляемой", - потребовал Лукашенко.

Лукашенко в марте на пост председателя правления Нацбанка назначил экс-премьера Романа Головченко, а сегодня его первым заместителем стал Александр Егоров.