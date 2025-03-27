ЕС готовит ответ на 25%-ные автомобильные пошлины США

Европейский Союз намерен принять ответные меры для защиты всех стран–членов блока после введения президентом США 25%-х пошлин на импорт автомобилей и запчастей. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что автомобильная промышленность является движущей силой инноваций, конкурентоспособности и высококачественных рабочих мест благодаря глубоко интегрированным цепям поставок с обеих сторон Атлантики.

"Тарифы – это налоги, вредные для бизнеса и еще хуже для потребителей как в США, так и в Европейском Союзе. Мы сейчас оценим это объявление вместе с другими мерами, которые США планируют принять в ближайшие дни", – сообщила Урсула фон дер Ляйен.

ЕС, по ее словам, продолжит искать пути переговоров, защищая свои экономические интересы.

"Как крупное торговое государство и сильное сообщество из 27 государств-членов, мы будем совместно защищать наших работников, предприятия и потребителей по всему Европейскому Союзу", – подытожила политик.