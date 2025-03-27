Ariston заявила о возвращении в России после указа Путина

Итальянская компания Ariston Holding заявила, что вернула себе российское подразделение после того, как в среду Путин отменил свое прошлогоднее решение об изъятии актива.

В апреле 2024 года ООО «Аристон Термо Русь» было передано во временное управление АО «Газпром бытовые системы» — дочернему обществу ПАО «Газпром». Путин 26 марта подписал указ о признании утратившими силу своего предыдущего указа.

Указом Ariston Holding N.V. была «восстановлена во владении и полном управлении акциями своего российского дочернего предприятия», говорится в сообщении компании.

При этом подчеркнуто, что Ariston будет следовать существующим санкциям в своем управлении дочерней компанией.

«Мы намерены возобновить деятельность с нашим российским местным руководством, полностью соблюдая существующие санкции», - заявил исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони.

Совету директоров Ariston теперь необходимо пересмотреть предыдущее решение, принятое в августе, о деконсолидации российского подразделения и зафиксировать связанные с этим убытки, пишет Reuters.

В свою очередь МИД Италии приветствовало эту новость.

«Решение стало результатом обширной работы, проведенной Министерством иностранных дел, посольством Италии в Москве и итальянскими властями», - прокомментировали в МИД.

Как утверждает ведомство, «некоторые важные итальянские и европейские деловые ассоциации, действующие в России», высказались в поддержку Ariston.

Компания Ariston Thermo Rus («Аристон Термо Русь») зарегистрирована в Ленинградской области, ее основной вид деятельности - производство бытовых электрических приборов.