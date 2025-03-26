Правительство Германии не видит оснований для отмены антироссийских санкций

На данном этапе Германия не видит оснований для отмены санкций ЕС против России, в частности в банковской сфере, о чем бы ни договорились Вашингтон и Москва. Об этом заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт на брифинге.

«Конечно, мы следим за тем, о чем говорят Соединенные Штаты и Российская Федерация. Но позиция ЕС однозначна. <...> В любом случае, все санкции, введенные Европой, должны быть сняты Европой. То, что американцы обсуждают с русскими – это одно, а то, что волнует Европу – совсем другое. Я не вижу сейчас причин, по которым Европа должна отменить свои санкции», — сказал Гебештрайт.

Он напомнил, что введенные Европой санкции были подтверждены во время недавнего саммита ЕС, поэтому все меры действуют.

Гебештрайт также пояснил, что ограничения могут быть сняты таким же образом коллективным решением после тщательного обсуждения предложения, если оно поступит.

«Если бы ситуация изменилась, нужно было бы сначала обсудить ее с главами европейских государств и правительств, а затем принять решение. И я не вижу такой инициативы в настоящее время», - сказал Штеффен Гебештрайт.

В свою очередь официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер подчеркнул, что никаких санкций против поставок российского зерна или удобрений нет.

«Это российский нарратив о том, что такие санкции существуют. Есть меры, касающиеся, например, банковского процессинга", - пояснил дипломат.

Как сообщалось, после переговоров американской и российской делегаций в Эр-Рияде Кремль выдвинул ряд условий для достижения соглашения о безопасности судоходства. Среди них – снятие санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, занимающихся обеспечением международной торговли продовольствием и удобрениями, их подключение к системе SWIFT и открытие корреспондентских счетов; снятие санкций с компаний, производящих и экспортирующих продовольствие и удобрения; снятие ограничений на обслуживание судов в портах и санкций в отношении судов под российским флагом, участвующих в торговле продовольствием и удобрениями; снятие ограничений на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники и других товаров, задействованных в производстве продовольствия и удобрений и т.д.

ЕС ввел 16-й пакет антироссийских санкций 24 февраля.