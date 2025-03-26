Холдинг Porsche в 2024 году получил €20 млрд чистого убытка

Германский холдинг Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE) зафиксировал чистый убыток в размере €20 млрд в 2024 году за счет масштабных списаний стоимости своих инвестиций.

Неденежное списание стоимости активов Volkswagen AG на балансе Porsche SE составило €19,9 млрд, еще €3,4 млрд составили списания, связанные с долей в Porsche AG. Холдинг является мажоритарным акционером Volkswagen, также ему принадлежит 25% обыкновенных акций Porsche AG.

Скорректированная прибыль холдинга в прошлом году понизилась до €3,2 млрд с €5,1 млрд годом ранее.

Porsche SE сократил чистый долг за прошлый год на €500 млн до €5,2 млрд.

Совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере €1,91 на привилегированную акцию и €1,904 на обыкновенную акцию за 2024 год. Годом ранее дивиденды составляли €2,56 и €2,554 на акцию соответственно. Всего Porsche SE направит на дивиденды €584 млн.

В 2025 году компания ожидает получить скорректированную прибыль в широком диапазоне от €2,4 млрд до €4,4 млрд, чистый долг на конец этого года составит €4,9-5,4 млрд.

С начала года капитализация компании увеличилась на 3,6% до €11,55 млрд.