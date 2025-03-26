Последнее обновление: 26.03.2025 18:03

В Китае обнаружены крупные запасы сланцевой нефти

Категории: Китай Нефть

Китайская нефтехимическая корпорация (Sinopec) объявила об обнаружении в провинции Шаньдун (Восточный Китай) более 140 млн тонн доказанных запасов сланцевой нефти.

Это первое сертифицированное Министерством природных ресурсов КНР месторождение с доказанными запасами сланцевой нефти, превышающими 100 млн т, что является крупным прорывом в нефтегазовой разведке в национальной демонстрационной зоне сланцевой нефти Цзиян, относящейся к нефтяному месторождению Шэнли в вышеуказанной провинции, сообщает Синьхуа.

На сегодня предполагаемые запасы сланцевой нефти в демонстрационной зоне Цзиян составляют 10,5 млрд тонн, а совокупная добыча нефти превысила 1 млн т.

Нефтяное месторождение Шэнли было открыто в 1961 году, а его разработка началась в 1964 году.

Китай создал три демонстрационные зоны сланцевой нефти национального уровня: в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Северо-Западный Китай), провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) и провинции Шаньдун соответственно.

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