Порты ЕС с 26 марта перестанут оказывать услуги перевалки для российского СПГ

Портам стран Евросоюза с 26 марта запрещено оказывать услуги перевалки сжиженного природного газа (СПГ), произведенного или экспортированного из России.

Следуем отметить, что эти санкции введены в июне 2024 года, но до 26 марта 2025 года была дана отсрочка исполнения по контрактам, заключенным до 25 июня 2024 года.

Кроме того, запрещено оказание технической поддержки, брокерских услуг, финансирование или финансовая поддержка по перевалке.

При этом правительства стран ЕС могут разрешить услуги перевалки российского СПГ, если она необходима для транспортировки в страну-участницу союза и будет использована для ее энергетического обеспечения.