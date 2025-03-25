Последнее обновление: 25.03.2025 18:21

ЕК одобрила проекты по снабжению ЕС собственным критически важным сырьем

Еврокомиссия (ЕК) впервые утвердила перечень из 47 проектов по наращиванию собственных стратегических сырьевых мощностей, что, как ожидается, укрепит европейскую цепочку создания стоимости сырья и диверсифицирует источники поставок.

"Европа в настоящее время зависит от третьих стран в отношении многих видов сырья, в которых она больше всего нуждается. Мы должны увеличить собственное производство, диверсифицировать внешние поставки и создавать запасы", - заявил исполнительный заместитель председателя ЕК Стефан Сежурне.

Он представил на пресс-конференции в Брюсселе во вторник первый перечень стратегических проектов в соответствии с законом о критически важных сырьевых материалах.

По его словам, утвержденные новые стратегические проекты помогут обеспечить "собственное внутреннее снабжение сырьем". Зампред ЕК считает это "знаковым моментом для европейского суверенитета".

Закон о критически важном сырье (CRMA) направлен на то, чтобы европейская добыча, переработка и повторное использование стратегического сырья удовлетворяли соответственно 10%, 40% и 25% спроса ЕС к 2030 году.

"Помогая Европе достичь этих целей, новые стратегические проекты вносят значительный вклад в зеленый и цифровой переходы Европы, одновременно поддерживая оборонную и аэрокосмическую промышленности Европы", - отмечается в коммюнике ЕК.

В документе говорится, что 47 новых стратегических проектов реализуются в 13 государствах-членах ЕС: Бельгии, Германии, Греции, Испании, Италии, Польше, Португалии, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии.

Принятые проекты охватывают 14 из 17 стратегических видов сырья, перечисленных в CRMA. В частности, 22 проекта включают литий, 12 - никель, 10 - кобальт, 7 - марганец и 11 - графит, сказано в сообщении ЕК. Как подчеркивают в Брюсселе, они "особенно принесут пользу цепочке создания стоимости сырья для аккумуляторов ЕС".



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