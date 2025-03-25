Последнее обновление: 25.03.2025 18:21

Трамп анонсировал дополнительные пошлины в размере 25% для стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы

Со 2 апреля США введут пошлины в размере 25% на товары из тех стран, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы. Об этом сообщил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Любая страна, которая закупает нефть и/или газ из Венесуэлы, будет должна заплатить США пошлину в 25% на любую торговлю, которую они ведут с нашей страной", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По его словам, США идут на этот шаг по ряду причин, в том числе из-за того, что Венесуэла отправляет в США под видом иммигрантов "десятки тысяч преступников".

Позже Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, пояснил, что эти запланированные меры, связанные с Венесуэлой, не отменяют уже существующие пошлины.

"Эти пошлины - дополнение к уже введенным", - сказал он.



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