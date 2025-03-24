Moody's ухудшило прогноз по рейтингам Грузии

Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings изменило прогноз по долгосрочным кредитным рейтингам Грузии в национальной и иностранной валюте на "негативный" со "стабильного".

Как сообщило агентство, рейтинги подтверждены на уровне "Ba2".

"Решение изменить прогноз на "негативный" отражает нашу оценку того, что риски для институциональной и управленческой стабильности Грузии растут в контексте все более сложных внутренних и геополитических процессов", - говорится в пресс-релизе.

По оценке агентства, система госуправления в Грузии может ослабнуть на фоне внутреннего и геополитического кризисов, что повышает риск снижения эффективности денежно-кредитной и макроэкономической политики. Подтверждением снижения эффективности управления, по оценке агентства, является продолжающаяся приостановка программы сотрудничества с МВФ.

При этом подтверждение рейтингов Грузии на уровне "Ba2" отражает ее сильное экономическое и фискальное положение, отмечается в сообщении.

По прогнозу агентства, Грузия сохранит сильный экономический рост. Этому будет способствовать сохраняющееся сотрудничество с международными фининститутами.