В Беларуси повышены предельные минимальные цены на алкогольную продукцию

Постановлениями Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) № 21 и № 22 от 13 марта 2025 г. повышены предельные минимальные цены на алкогольную продукцию.

В МАРТ необходимость повышения минимальных цен пояснили изменением ставок акцизов с 1 января 2025 г. и ростом материальных затрат производителей.

Так, постановлением № 21 предельная минимальная отпускная цена на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, отпущенный организациям Беларуси для производства алкогольной продукции, уксуса и слабоалкогольных напитков (с нулевой ставкой акциза), для производства лекарственных средств (без учета акциза), на условиях франко-отправления (без НДС) установлена в размере 27,38 рубля за декалитр безводного спирта (ранее - 26,52 рубля).

Предельная минимальная отпускная цена на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья (с учетом акциза) на условиях франко-отправления (без НДС) установлена в размере 102,68 рубля за декалитр безводного спирта (ранее - 98,22 рубля).

Предельные минимальные цены на алкогольные напитки крепостью свыше 28%, производимые и (или) реализуемые на территории Беларуси, установлены на уровне за 0,5 литра алкогольного напитка крепостью 40%: отпускная цена на условиях франко-отправления (без НДС) – 7,57 рубля (ранее – 7,23 рубля); розничная цена (с НДС) – 10,02 рубля (ранее – 9,57 рубля).

Постановлением № 22 от 13 марта 2025 г. предельная минимальная отпускная цена на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии установлена в размере 4,63 рубля за 0,7 литра крепостью 18% (без НДС) на условиях франко-отправления.

Постановления вступают в силу после их официального опубликования.

Отметим, что в последний раз цены на крепкий алкоголь поднимали в мае 2024 года.