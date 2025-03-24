Ирак планирует увеличить добычу нефти в полтора раза до 2029 года

Ирак планирует увеличить мощности по добыче нефти до более чем 6 миллионов баррелей в сутки (б/с) к 2029 году. Об этом сообщило государственное информационное агентство, ссылаясь на заявление Министерства нефти Ирака.

По данным ведомства, нынешняя добыча нефти в Ираке составляет около 4 млн баррелей в сутки.

Заместитель министра нефти Бассем Мохамед Ходейр заявил агентству, что Ирак стремится достичь своей цели за счет разведки нефти и бурения скважин по всей стране, указав на недавнее соглашение с нефтяной компанией BP для разработки четырех нефтяных и газовых месторождений Киркука (север Ирака).

Ирак является вторым по величине производителем нефти в группе ОПЕК+, состоящей из Организации стран-экспортеров нефти и союзников, включая Россию, пишет Reuters.

Ближневосточная страна в феврале подтвердил свою приверженность к соглашению о добыче нефти в рамках этой группы. Ирак также заявил, что представит обновленный план компенсации предыдущего перепроизводства.

ОПЕК+ сокращает добычу на 5,85 млн баррелей в сутки (б/с), что составляет около 5,7% мирового производства, в рамках серии шагов, согласованных с 2022 года, и намерена начать плановое увеличение поставок в апреле.