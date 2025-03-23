Президент Германии подписал закон о миллиардном пакете на оборону и инфраструктуру

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в субботу подписал знаковое решение о смягчении долгового тормоза, направленное на увеличение расходов на оборону, инфраструктуру и климатические инициативы. Об этом сообщает dpa.

Таким образом, одобренные ранее на этой неделе парламентом изменения преодолели последнее препятствие и вступят в силу после публикации в Бюллетене федеральных законов.

Этот шаг ослабляет закрепленный в конституции Германии долговой тормоз, который устанавливает строгие ограничения на государственные расходы на оборону, гражданскую защиту, разведку и кибербезопасность.

Теперь любые подобные расходы будут освобождены от долгового правила, если превышают 1% ВВП.

Кроме того, будет создан специальный фонд, освобожденный от долгового тормоза, в который будут предоставлены займы на сумму до €500 млрд.

Средства фонда направят на ремонт устаревшей инфраструктуры Германии, при этом €100 млрд выделят федеральным землям, а еще €100 млрд – на меры по защите климата и "зеленый переход".

Для того, чтобы принять пакет необходимыми двумя третями голосов в Бундестаге, ХДС/ХСС вместе с социал-демократами привлекли в договоренность "Зеленых".