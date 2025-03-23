ЕК выделит Польше €52 млн на укрепление границ с Беларусью и РФ

Европейская комиссия выделит Варшаве €52 млн на усиление границ с Беларусью и РФ. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк.

"€52 млн пойдут на укрепление польско-белорусской и польско-российской границ. С этой суммы будет построена асфальтированная дорога вдоль границы, закуплены дроны и иные технологические устройства", - сказал глава МВД Польши, которого цитируют польские СМИ.

Министр объявил о мерах, которые позволят исключить ситуации, когда нелегальные мигранты могут пересекать реки, водохранилища и водно-болотные угодья.

"Это приоритет для Министерства внутренних дел и администрации", - подчеркнул он.