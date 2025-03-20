Цены на топливо в Чехии снизились: бензин – самый дешевый с осени 2021 года

Стоимость бензина в Чехии впервые почти за 4 года снизилась ниже 35 крон за литр около (1,4 евро). Это следует из данных компании CCS, отслеживающей цены.

Natural 95 — самый дешевый с октября 2021 года. Дизельное топливо за неделю подешевело на 54 геллера до 34,34 кроны за литр. Последний раз оно дешевело в ноябре 2023 года.

Аналитики полагают, что снижение цен продолжится до конца марта. По сравнению с прошлой неделей оба вида топлива подешевели примерно на 50 геллеров.

Самым дешевым топливом водители заправляются в Кралово-Градецком крае, а традиционно наиболее дорогим — в Праге.

По словам аналитика XTB Иржи Тылечека, дальнейшее падение стоимости обусловлено коррекцией цен на рынке нефти, а также снижением оптовых цен на топливо и укреплением чешской кроны.