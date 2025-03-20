ЕС проверяет завод BYD в Венгрии из-за китайских субсидий

Еврокомиссия проверяет, получил ли венгерский завод китайского автопроизводителя BYD несправедливую государственную помощь из Пекина. Об этом пишет Financial Times.

Брюссель находится на предварительном этапе расследования в отношении иностранных субсидий. Если нарушения подтвердятся, компании могут грозить штрафы, продажа активов или возврат полученных средств.

Подозрения ЕС вызывает то, что завод в Сегеде использует китайскую рабочую силу и импортные детали, что минимизирует экономический эффект для Европы.

Главный торговый представитель ЕС Сабина Вейянд подчеркнула: "Мы не заинтересованы в инвестициях, которые являются простыми сборочными операциями без добавленной стоимости и без передачи технологий".

ЕС уже вводил 17% пошлины против BYD после предварительного расследования. Теперь Брюссель может прибегнуть к более жестким мерам, чтобы не допустить нарушения европейских правил конкуренции.