Немецкая компания планирует построить в Харькове завод по производству железобетонных конструкций

Немецкий промышленный консорциум во главе с Vollert Anlagenbau GmbH планирует построить в Харькове завод по производству сборных железобетонных конструкций. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на сообщение компании.

Согласно информации, инвестиции в строительство составят более 5 миллиардов гривен.

Предприятие станет крупнейшим в Европе, с мощностью 450 тысяч кв. м в год. Цель его работы - строительство 1 млн кв. м строительства в год.

В ближайшее время запланированы переговоры с мэром Харькова Игорем Тереховым относительно запуска завода.