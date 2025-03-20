Последнее обновление: 20.03.2025 12:21

Немецкая компания планирует построить в Харькове завод по производству железобетонных конструкций

Немецкий промышленный консорциум во главе с Vollert Anlagenbau GmbH планирует построить в Харькове завод по производству сборных железобетонных конструкций. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на сообщение компании.

Согласно информации, инвестиции в строительство составят более 5 миллиардов гривен.

Предприятие станет крупнейшим в Европе, с мощностью 450 тысяч кв. м в год. Цель его работы - строительство 1 млн кв. м строительства в год.

В ближайшее время запланированы переговоры с мэром Харькова Игорем Тереховым относительно запуска завода.



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