В ЕС доля ВИЭ в общей генерации электроэнергии в 2024 году достигла 47,4%

На долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Европейском союзе в 2024 году пришлось 47,4% всего производства электроэнергии, что на 2,6% выше показателя годом ранее. Об этом говорится в сообщении статистического управления ЕС (Eurostat).

Согласно информации, ветровые электростанции (ВЭС) генерировали 39,1% от всего показателя для ВИЭ, гидроэлектростанции (ГЭС) - 29,9%, солнечные - 22,4%.

Наиболее значительная доля ВИЭ в общем объеме генерации была зафиксирована в Дании (88,8%), где существенный объем выработки электричества приходится на ветровые электростанции. Далее следуют Польша (87,4%, ВЭС и ГЭС) и Хорватия (73,8%, ГЭС).

Самая низкая доля ВИЭ на Мальте (15,1%), в Чехии (17,5%) и на Кипре (24,1%).