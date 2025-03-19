Fitch повысило прогноз цен на газ в 2025 и 2026 году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз цен на природный газ на 2025-2026 годы, подтвердив оценки для нефти на ближайшее время.

Пересмотр ожидаемых цен на газ отражает изменение котировок с начала текущего года, а также холодную зиму, приведшую к значительному истощению запасов в газовых хранилищах, сообщило агентство.

Кроме того, аналитики добавили прогноз для стоимости углеводородов на 2028 год.

"Мы оставили все предположения о ценах на нефть без изменений, - говорится в сообщении. - У ОПЕК+ были большие резервные мощности (более 6 млн баррелей в сутки) в январе, и она заявила о планах начать отмену сокращений добычи с апреля. Импортные пошлины США на продукцию из Китая могут оказать давление на глобальный экономический рост и спрос на нефть, увеличив избыточное предложение и усилив давление на цены".

Ответные меры Китая (пошлины на импорт угля, СПГ и нефти из США) вряд ли будут иметь существенные последствия для мировых энергетических рынков, полагают эксперты Fitch.

Потребление газа в Китае в 2025 году увеличится на 6,5% и составит примерно 456 млрд кубометров, что обусловлено спросом городского и промышленного секторов, по прогнозу Шанхайского центра торговли нефтью и газом. Зависимость Китая от импорта газа составила 40,9% в 2024 году, причем значительная доля приходится на СПГ. Поставки СПГ из США выросли на 53,2%, усилив конкуренцию за поставки газа с Европой.

"Геополитическая напряженность, включая полную остановку поставок по трубопроводу в Европу через Украину в конце 2024 года после истечения срока действия соглашения о транзите газа, а также неурегулированные военные конфликты на Ближнем Востоке тоже влияют на цены на спотовом рынке", - отмечает Fitch.