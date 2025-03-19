Минфин Беларуси утвердил порядок зачисления, распределения и механизм возврата доходов в бюджет в 2025 году

Постановлением Минфина № 14 от 20 февраля 2025 года утвержден порядок зачисления, распределения и механизм возврата доходов республиканского и местных бюджетов, бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси в 2025 году.

Согласно документу, платежи, поступившие в республиканский и местные бюджеты в 2025 году, в том числе в порядке перерасчета по итогам за 2024 год, распределяются по нормативам отчислений, установленным на 2025 год. Возврат излишне уплаченных плательщиком платежей производится за счет поступлений платежей в этом году.

При этом возврат платежей производится за счет поступлений по отмененным налогам, сборам (пошлинам).

Денежные средства, в том числе в иностранной валюте, полученные госорганами, финансируемыми за счет средств республиканского и местных бюджетов, зачисляются в доходы этих бюджетов.

Подробный порядок излагается в инструкции, которая также утверждена постановлением.