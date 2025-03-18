Индекс доверия инвесторов к экономике ФРГ в марте продемонстрировал уверенный рост

Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия) в марте 2025 года вырос до плюс 51,6 пункта с плюс 26 пунктов в феврале. Об этом свидетельствуют данные исследовательского института ZEW.

Показатель продемонстрировал самый значительный рост с января 2023 года.

Как отмечается в пресс-релизе, индекс отношения инвесторов и аналитиков к текущей ситуации в германской экономике в этом месяце увеличился до минус 87,6 пункта с минус 88,5 пункта месяцем ранее.

"Экономические ожидания ZEW в марте опять резко повысились. Улучшению настроений способствовали позитивные сигналы относительно будущей фискальной политики Германии. В частности, улучшаются перспективы металлургического, машиностроительного и сталелитейного производств. Кроме того, шестое подряд снижение процентных ставок ЕЦБ благоприятствует условиям финансирования домашних хозяйств и компаний“, - сказал президент ZEW Ахим Вамбах.

Индекс делового доверия к экономике еврозоны института ZEW в текущем месяце повысился до плюс 39,8 пунктов с плюс 24,4 пункта месяцем ранее. Показатель текущей экономической ситуации в еврозоне подрос на 0,1 п. - до минус 45,2 пункта.