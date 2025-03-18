Еврокомиссия начинает расследование алюминиевого импорта

Европейская комиссия (ЕК) в среду объявит о начале расследования ситуации с предполагаемым внезапным ростом импорта алюминия в Евросоюз. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на документ, с которым она ознакомилась.

Если информация о таком росте подтвердится, Брюссель введет контрмеры. Расследование затронет всех торговых партнеров ЕС.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на алюминий, что "наверняка еще больше усугубит ситуацию" в секторе, страдающем от высоких цен на энергоносители, слабого спроса и дешевого импорта, отмечается в документе.

Европейские власти указывают на "значительную угрозу перенаправления торговли из множества пунктов назначения" в связи с этими пошлинами.

Кроме того, производители алюминия из ЕС "потеряли значительную долю рынка за последнее десятилетие", говорится в документе.

Помимо входящих в Европейскую экономическую зону Норвегии и Исландии, в отношении которых могут быть предусмотрены исключения из контрмер, основными импортерами алюминия в Евросоюз выступают ОАЭ, Россия и Индия.

В феврале Евросоюз принял решение о постепенном отказе от закупок российского алюминия до конца 2026 года.

Брюссель также обещал ответить Вашингтону пошлинами на американские товары на сумму до 26 млрд евро.

Кроме того, власти Евросоюза хотят сгладить лазейки в режиме пошлин на импорт стали. В 2018 году они ввели 25-процентные пошлины на ввоз стали выше установленной квоты. Действие этих мер заканчивается в июне 2026 года, но комиссия, согласно документу, обещает обеспечить необходимую защиту отрасли и впоследствии.

В 2023 году производство стали в ЕС было минимальным за всю историю, не считая пандемийных лет, и, по мнению ЕК, давление на сектор наверняка усилится на фоне повышения пошлин другими странами для защиты от заблокированного США китайского импорта. Комиссия расширит меры в области стали для недопущения их обхода Китаем за счет третьих стран.

Вместе с тем Евросоюз может стать "главной получающей площадкой для мировых избыточных мощностей" в секторе стали, отмечается в документе регулятора.

ЕК также рассмотрит возможность введения запрета на экспорт металлолома в государства, ограничивающие его поставки в Евросоюз. Вывоз металлолома из ЕС в последние годы увеличился более чем вдвое.

Планы Еврокомиссии в отношении рынка металлов носят предварительный характер и до обнародования еще могут измениться, пишет FT.