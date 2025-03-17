В США наблюдается дефицит не только яиц, но и говядины

В США начался дефицит не только яиц, но и говядины. Об этом пишет The Economist.

Согласно информации, средняя цена фунта (0,45 кг) говяжьего фарша выросла с $3,90 в январе 2020 года до $5,60. Дефицит обусловлен высоким спросом и ограниченным предложением: поголовье крупного рогатого скота в США сократилось из-за недостатка инвестиций десять лет назад, но любовь к гамбургерам и стейкам никуда не делась, отмечает издание.

Импорт частично компенсировал нехватку, но 2 апреля 2025 года Трамп собирается ввести новые пошлины на сельхозпродукцию, вероятно, включая говядину. Он призвал фермеров выращивать продукты для внутреннего рынка и "получать удовольствие".

Однако, по мнению The Economist, ограничения лишь повысят цены, ускорят распродажу запасов и затормозят инвестиции, что ударит по отрасли. Издание иронизирует: Трамп, любящий стейки "всухую", может сам "обжечься" на своих пошлинах.