США помогут Турции найти месторождения нефти и газа

Американские компании помогут Турции в ее поисках нефти и газа на востоке страны. По предварительным оценкам, запасы в регионе превышают 5-летнее потребление Турции. Об этом сообщает TRT Haber.

«Турецкие и американские компании будут проводить исследования в бассейне Диярбакыра (юго-восток – ред.), сообщения по региону крайне позитивные», – говорится в статье.

В рамках этого проекта Турецкая нефтяная корпорация (TPAO) и американская компания по разведке и добыче нефти и природного газа Continental Resources и международная энергетическая компания TransAtlantic Petroleum со штаб-квартирой в американском штате Техас подписали соглашение о совместном предприятии.

По предварительным оценкам, запасы газа и нефти в регионе могут превысить пятилетнее потребление Турции.

Регион юго-восточной Анатолии обладает значительными запасами нетрадиционных запасов нефти и газа. Площадь бассейна составляет примерно 83 139 квадратных километров. Из них 10 463 квадратных километра содержат 2,9 триллиона кубометров сланцевого газа. В этом же регионе насчитывается 87 миллиардов баррелей сланцевой нефти. Потенциальные запасы составляют 289 млрд кубометров сланцевого газа и 4,5 млрд баррелей нефти.

Турция прилагает усилия для снижения энергетической зависимости страны, в частности от России, и укрепления ее позиций в качестве регионального энергетического хаба.

В конце 2022 года на северо-западе Турции была открыта новая очередь подземных хранилищ газа, что сделало хранилище Силивриан крупнейшим в Европе с объемом 4,6 млрд кубометров. Турция за три года удвоит объем своих газовых хранилищ – с 5,8 млрд кубометров. м сейчас до 12 млрд куб. м. m в 2028 году. Также был подписан ряд важных долгосрочных соглашений о поставках СПГ.