Турция наращивает добычу природного газа

Турция активно наращивает добычу природного газа, снижает зависимость от иностранных энергоносителей, приближается к тому, чтобы стать энергетическим хабом. Об этом говорится в отчете Форума стран-экспортеров газа «Перспективы до 2050 года».

«С вводом в эксплуатацию газового месторождения «Сакарья» ежегодная добыча природного газа увеличилась с 400 млн кубометров до 1 млрд 300 млн кубометров. В 2024 году этот показатель достиг 2 млрд 260 млн кубометров», - говорится в сообщении, которое цитирует TRT Haber.

В докладе говорится, что благодаря разработкам и новым открытиям на газовом месторождении Сакарья ежегодная добыча природного газа в Турции может достичь 17 миллиардов кубометров в 2050 году. Такое значительное увеличение рассматривается как критический шаг для Турции по сокращению импорта энергоносителей и достижению цели энергетической независимости.

Турция не только движется к обеспечению собственной добычи газа, но и к тому, чтобы стать энергетическим хабом. Поскольку страна является важнейшим транзитным узлом между Европой, Ближним Востоком и Россией благодаря своим трубопроводам и мощностям СПГ.

Согласно докладу, ожидается, что к 2050 году мировая добыча газа достигнет 5 триллионов 317 миллиардов кубометров. Ожидается, что к этой дате производство в Европе снизится на 119 миллиардов кубометров.