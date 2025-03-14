Минстройархитектуры Беларуси уточнило вопросы регулирования цен на стройматериалы

Сегодня вступило в силу постановление Министерства архитектуры и строительства № 28 от 24 февраля 2025 г., которым скорректирован порядок регулирования цен.

Как сообщает Минстройархитектуры, изменениями предусмотрено:

определение перечня товаров, производимых (ввозимых) и реализуемых на внутренний рынок юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (за исключением субъектов, осуществляющих розничную торговлю) и предназначенных для использования при строительстве объектов, а также при производстве материалов для строительства;

установление предельной максимальной оптовой надбавки, подлежащей включению в отпускные цены на товары, в размере 10% к цене сделки, заключенной на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», на товары, приобретенные субъектами, осуществляющими оптовую торговлю;

установление ограничения на повышение цен не более 15 % в год (ранее – не более 30% в год).

«Внесенные изменения актуальны для организаций, осуществляющих производство, оптовую торговлю и импорт строительных материалов», – отметили в ведомстве.