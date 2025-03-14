Рентабельность продаж организаций Беларуси за январь составила 6%

За январь 2025 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организациями Беларуси (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций) составила 7,2%, рентабельность продаж – 6%.

Как сообщает Белстат, дебиторская задолженность на 1 февраля 2025 г. составила 89 млрд рублей, в том числе просроченная – 9,8 млрд рублей, или 11% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 февраля 2025 г. составила 105,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 11,6 млрд рублей, или 11% от общего объема кредиторской задолженности.