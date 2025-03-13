Последнее обновление: 13.03.2025 18:04

Казахстан введет на шесть месяцев запрет на ввоз яиц

Казахстан введет на шесть месяцев запрет на ввоз яиц. Такое решение принято на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики, которое состоялось в правительстве.

В частности, как сообщают казахстанские СМИ, временный запрет на ввоз яиц на территорию Казахстана планируется ввести с 1 апреля.

Ранее сообщалось, что в Казахстане заключили меморандум о стабилизации цен на яйца. Союз птицеводов и ассоциация приняли на себя обязательство по обеспечению стабильности отпускных цен со складов птицефабрик, а также в своих фирменных магазинах. Союз торговых сетей обеспечит соблюдение торговыми сетями размера предельной торговой надбавки на этот продукт.

Учитывая значительную волатильность цен на картофель и сезонное сокращение запасов в стране, на заседании обсудили возможность беспошлинного ввоза картофеля из третьих стран до нового урожая. Соответствующее обращение будет направлено в Евразийскую экономическую комиссию.

Принимая во внимание задачу по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами, по итогам обсуждения принято решение продлить запрет на вывоз с территории Казахстана бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом.

Для увеличения производства мясной продукции принято решение продлить запрет на вывоз маточного поголовья скота и установить количественные ограничения на вывоз бычков и баранчиков. Приказ будет принят Министерством сельского хозяйства.



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