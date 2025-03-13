Rheinmetall обошла Volkswagen по рыночной стоимости

Rheinmetall, крупнейший в Европе производитель боеприпасов, обошел по рыночной стоимости Volkswagen, ведущего автопроизводителя континента.

Это еще одно доказательство стремительного роста интереса инвесторов к акциям оборонных компаний, передает Reuters.

По состоянию на 10:44 по Гринвичу рыночная капитализация Rheinmetall составила около €56,6 млрд, тогда как Volkswagen оценивался в €55,4 млрд. Это отражает кардинальную разницу в динамике развития авто и военной индустрии.

Акции оборонных компаний в Европе резко выросли в последние недели, что обусловлено усилиями континента по наращиванию военных расходов под давлением США и изменениям в политике безопасности.

Rheinmetall стал одним из крупнейших бенефициаров этого тренда: с начала 2025 года его акции выросли более чем вдвое, а с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года – более чем в 12 раз.

"Мы наблюдаем явный сдвиг в подходах к оборонным расходам в Европе. Это вызвано угрозой сокращения поддержки Украины со стороны США, а также сомнениями относительно гарантий безопасности для Европы, особенно в контексте потенциального конфликта с Россией", – отмечают аналитики Jefferies.

Брокерская компания приступила к анализу европейских оборонных компаний, присвоив Rheinmetall рейтинг "покупать" и назвав его самой перспективной акцией в секторе. В то же время меньший конкурент Ren также получил рейтинг "покупать", а Hensoldt был оценен как "аутсайдер". На этом фоне акции Renk выросли на 4,5%, в то время как Hensoldt упали на 1,6%.

В среду Rheinmetall заявила, что ожидает рост продаж на 25-30% в 2025 году, после показателя чуть менее €10 млрд в 2024 году. Компания пообещала обновить свои прогнозы с учетом развития войны в Украине.