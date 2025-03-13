Минюст Украины подал иск против Беларуськалия

Министерство юстиции подало судебный иск против ОАО "Беларуськалий", попросив Высший антикоррупционный суд конфисковать ее активы в Украине. Об этом говорится на сайте Минюста.

В рамках иска требуется взыскание в доход государства активов компании: корпоративных прав в ООО "Агрорасцвет", денежных средств, около 1500 железнодорожных вагонов и калийных удобрений.

Минюст будет доказывать в суде, что компания способствует российской войне против Украины, например через финансово-хозяйственные отношения с предприятиями военно-промышленного комплекса России и оккупационными администрациями на востоке Украины.

Беларуськалий – ведущий производитель калийных удобрений в Беларуси и крупный налогоплательщик в бюджет страны, находится под санкциями СНБО до 2033 года.